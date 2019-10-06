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6октября
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сегодня, 14:06 0

Понедельник будет дождливым: прогноз погоды в Приамурье на 7 октября

Понедельник будет дождливым: прогноз погоды в Приамурье на 7 октября
Фото: www.goodfon.ru

В Амурской области 7 октября ночью будет облачно с прояснениями. По северным районам ожидаются осадки: дождь, мокрый снег. По южным местами пройдет слабый дождь. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду. Термометры в ночные часы покажут плюс 2…7, местами будет минус 3…8.

Днём 7 октября в регионе будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, местами – с мокрым снегом. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду с усилением до 15-18 метров в секунду. Температура составит плюс 7…12, местами будет от нуля до плюс 5.

В Благовещенске в этот день облачно, ночью без осадков, днем пройдет дождь. Юго-западный ветер наберет скорость 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 5…7, днем будет плюс 10…12, сообщает Амурский гидрометцентр.

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