В Благовещенске супружеская пара спасла от смерти пьяную девочку (видео)

В редакцию Амур.инфо обратилась благовещенка, рассказав историю о пьяных подростках. Со слов девушки, они с супругом обнаружили в заброшенном здании компанию детей в возрасте примерно 12-14 лет в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Одна из девочек лежала на полу почти бездыханной. Горожане сразу вызвали скорую и полицию.

Заброшенный «недострой», о котором идет речь, расположен в районе Ломоносова – Трудовой. Со слов горожанки, в таком состоянии здание находится уже не один десяток лет, там постоянно отдыхают подростки. Вечером 5 октября Виктория с мужем проезжали мимо и заметили шумную компанию явно нетрезвых детей.

«Их там было человек 15, вели себя очень вызывающе, явно были нетрезвы. Проехать мимо мы не смогли, остановились. Муж пошёл узнать, в чем дело и разогнать школьников. Когда он зашел в эту "заброшку", дети начали разбегаться в разные стороны, стали прыгать из окон, выкидывать бутылки. В одной из комнат этого здания муж вначале обнаружил лежащего мальчика, который мало понимал, что происходит вокруг, но был в сознании. А в другой комнате лежала девочка, по словам мужа, она просто напросто уже не дышала от того, что захлебывалась в собственных рвотных массах. Пульса он не почувствовал вообще, она прям зеленого цвета была. Он сразу крикнул мне, чтобы я вызывала скорую, а сам стал оказывать первую помощь, чтобы привести ее в чувства. В итоге девочка задышала», – рассказала горожанка.

Вскоре приехала скорая помощь, а следом и полиция. Девочке сразу поставили капельницу. Ее и мальчика, лежавшего неподалеку, увезли в больницу.

«Остальные дети почти все разбежались. Муж, когда осматривал здание, увидел кучу бутылок – водка, шампанское, пиво. Вроде как все это детям продали в местном магазине. Что дальше было, я сказать не могу, мы потом уехали. Очень переживаем по этому поводу, стресс ужасный, такого мы еще не видели», – добавила девушка.

В полиции пообещали прокомментировать случившееся позже.