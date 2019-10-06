Дочь астролога и киноактер «закрутили» роман на фестивале «Амурская осень» в Благовещенске

Экс-возлюбленный актрисы Ирины Цывиной, ушедшей из жизни в марте этого года, завел новые отношения. В Благовещенске на фестивале «Амурская осень» у киноактера Дениса Сердюкова начался роман с дочерью астролога Тамары Глобы Анной Трескуновой. Знакомство пары состоялось на традиционном актерском ужине в рамках фестиваля кино и театра.

Как пишет «СтарХит», Денис Сердюков тяжело переживал смерть любимой женщины — актрисы Ирины Цывиной. Но недавно очевидцы заметили артиста в обществе брюнетки. Ей оказалась дочь астролога Тамары Глобы — Анна Трескунова. Денис прокомментировал новые отношения.

Актер считает Анну достойной девушкой, однако не хочет торопить события, ведь их знакомство состоялось сравнительно недавно. «С Аней мы познакомились в Благовещенске на традиционном актерском ужине в рамках фестиваля «Амурская осень». Приятно провели вечер, поговорили на разные темы. На кинофестивале Аня представляла свой режиссерский дебют — короткометражный фильм «Молодожены». Поддержать ее приехали мама Тамара и брат Богдан. Потом мы были вместе еще на нескольких мероприятиях. Аня — симпатичная, обаятельная и очень интеллигентная девушка, поэтому не обратить на нее внимание, было бы сложно. У нас взаимная симпатия, но говорить о женитьбе, конечно же, рано», — отметил Сердюков в беседе с корреспондентом «СтарХит».

Наследница именитого астролога ведет достаточно закрытый образ жизни и не торопится афишировать происходящее в личной жизни. Известно, что за плечами у Анны обучение на юридическом факультете престижного вуза, однако по профессии работать она не стала. Сначала решила пойти по стопам мамы, увлекшись изучением человеческих судеб по звездам, а потом окончила режиссерские курсы.

Между тем, именно на «Амурской осени» два года назад Денис Сердюков познакомился с Ириной Цывиной.

«Нас включили в одну команду. Был такой актерский десант: я, Ира и Андрей Кайков. Мы втроем ездили по Амурской области, давали концерты. Это был традиционный пролог фестиваля. В одной из таких поездок Ира рассказала, что недавно потеряла мужа Александра Благонравова. Говорила очень трогательно, было видно, что ей больно... Я тоже тогда скорбел: зимой 2016 года умер мой близкий друг Антон, который был для меня как брат. Боль утраты нас сблизила. Зародилась взаимная симпатия. Потом нас с Ирой поставили вместе на красную ковровую дорожку фестиваля. Вернувшись в Москву, мы начали встречаться. Ира была прекрасной женщиной, хорошим другом и очень добрым человеком», — признался он.

17 марта этого года Цывиной не стало. «Прошло чуть меньше полугода с момента ухода Иры. Конечно, переживаю. Снилась ли она мне? Да, снилась. Причем сон был чудной такой: будто бы она жива, а я знаю, что произошло... Говорю ей: «Как же так, Ира? Что все это значит?» Она мне говорит в своей манере, лукаво улыбаясь: «Тихо-тихо, это все так надо, мы всех разыграли. Никому не рассказывай». Когда остаюсь один, очень тяжело становится. Смотрю на фотографии из портфолио, которыми мы с ней обменивались для работы, — слезы льются, не остановить. Накатит вот так, потом отпустит. Но не стихла боль еще», — продолжил актер.

Позабыть о личных драмах Денису помогает не только новое амурное увлечение, но и работа. «Весь сентябрь прошел в разъездах. Сначала был кинофестиваль «Киношок» в Анапе, в котором я толком и не смог принять полноценное участие из-за похорон Саши Числова, потом была запись телешоу, посвященного ему. Затем поехал на «Амурскую осень», участвовал в открытии фестиваля, ледовом шоу и традиционных концертах. Там же состоялась премьера фильма Андрея Мышкина «Курьезы», в которой сыграл одну из ролей. Сейчас пробуем записать дуэт с актрисой и певицей Ирэной Фиоре, уже снялся в ее клипе. Участвую в кастинге нескольких телевизионных проектов и полного метра. Также планирую и режиссерский дебют, но эти подробности держу в тайне. В самых же ближайших планах — взять недельный отпуск. Хочу поехать к маме, провести время в сосновых лесах, на озерах под Питером, отвлечься от всего. Устал немного...» — заключил артист.