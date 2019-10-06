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6октября
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сегодня, 12:14 0

Амурские пожарные тушили хозпостройки, баню, магазин и частные дома

Амурские пожарные тушили хозпостройки, баню, магазин и частные дома
Фото: bur.aif.ru

За минувшие сутки огнеборцы Приамурья шесть раз выезжали на ликвидацию пожаров. Горели продовольственный магазин, частная баня, хозпостройки и жилые дома. Люди в огне не пострадали.

В ночь на 5 октября поступило сообщение о пожаре в Тынде, горел магазин продовольственных товаров по улице. Советской. Через две минуты огнеборцы пожарно-спасательной части № 3 прибыли на место. В течение девяти минут открытое горение ликвидировали. Благодаря своевременному сообщению и оперативной работе пожарных подразделений магазин отстояли. Огнем повреждена кровля строения на площади около 30 квадратных метров.

Под утро 5 октября работали огнеборцы Благовещенского гарнизона, горела частная баня по улице Перспективной. Девять минут потребовалось пожарным для ликвидации открытого горения, баню отстояли. Огнем повреждена кровля на площади около двух квадратных метров и закопчен потолок.

В Свободном днем 5 октября тушили двухквартирный жилой дом по улице Верхняя, возгорание произошло в одной из квартир. В течение четырех минут после прибытия огнеборцы пожарно-спасательной части № 5 ликвидировали открытое горение, не допустив распространения огня на соседнюю квартиру. Горевшая квартира повреждена по всей площади.

В 19:39 5 октября пожар произошел в селе Нововоскресеновка Шимановского района. Горела веранда двухквартирного жилого дома. Прибывшие огнеборцы местного пожарного поста в течение 17 минут ликвидировали открытое горение. Дом пожарные спасли.

В течение суток возгорание хозяйственных построек ликвидировали пожарные Константиновского района и города Зея. Причины и виновники пожаров устанавливаются.

Кроме того, в регионе ликвидировали три пала. Сухая трава горела в Шимановском, Ивановском и Благовещенском районах. В тушении было задействовано 12 человек личного состава и четыре единицы техники, сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары

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