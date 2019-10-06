В Амурской области достроили резервуары для хранения нефти для ВСТО-2

В Амурской области завершено сооружение резервуарного парка нефтеперекачивающей станции № 27 второй очереди магистрального трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО-2). Работы велись в рамках реализации проекта расширения пропускной способности ВСТО-2, предусматривающего сооружение новых НПС и реконструкцию действующих станций.

По завершении проекта к 2020 году мощность трубопровода увеличится до 50 миллионов тонн нефти в год, сообщает «Транснефть».

В ходе реконструкции нефтеперекачивающей станции № 27 были построены резервуары для хранения нефти. Наличие резервуарного парка, в котором хранится нефть, является основным отличием головных НПС от промежуточных (функция последних – исключительно поддержание давления, необходимое для транспортировки требуемых объемов нефти). Таким образом НПС № 27 стала головной станцией ВСТО-2 на технологическом участке от амурского села Екатеринославка до Хабаровска.

Проект реконструкции НПС № 27 предусматривает также сооружение подпорной насосной, пожарного депо, двух резервуаров для противопожарного запаса воды, очистных сооружений производственно-дождевых сточных вод, а также расширение насосной станции пожаротушения.

Работы по реконструкции, которые осуществляются в охранной зоне действующей станции, начались в декабре 2017 года, их завершение планируется в четвертом квартале 2019 года. Площадь территории станции увеличится более чем в два раза – с 9,4 до 25 гектаров.

Для увеличения пропускной способности второй очереди магистрального трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» в Архаринском районе Амурской области построена НПС-29, в Серышевском районе Приамурья – НПС № 26. Завершается возведение НПС № 23 в Магдагачинском районе Амурской и НПС №32 в Смидовичском районе Еврейской автономной области. Завершена также реконструкция действующих НПС № 34 (Хабаровский край), 41 (Приморский край).