Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:58 2

В Амурской области достроили резервуары для хранения нефти для ВСТО-2

В Амурской области достроили резервуары для хранения нефти для ВСТО-2
Фото: fareast.transneft.ru

В Амурской области завершено сооружение резервуарного парка нефтеперекачивающей станции № 27 второй очереди магистрального трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО-2). Работы велись в рамках реализации проекта расширения пропускной способности ВСТО-2, предусматривающего сооружение новых НПС и реконструкцию действующих станций.

По завершении проекта к 2020 году мощность трубопровода увеличится до 50 миллионов тонн нефти в год, сообщает «Транснефть».

В ходе реконструкции нефтеперекачивающей станции № 27 были построены резервуары для хранения нефти. Наличие резервуарного парка, в котором хранится нефть, является основным отличием головных НПС от промежуточных (функция последних – исключительно поддержание давления, необходимое для транспортировки требуемых объемов нефти). Таким образом НПС № 27 стала головной станцией ВСТО-2 на технологическом участке от амурского села Екатеринославка до Хабаровска.

Проект реконструкции НПС № 27 предусматривает также сооружение подпорной насосной, пожарного депо, двух резервуаров для противопожарного запаса воды, очистных сооружений производственно-дождевых сточных вод, а также расширение насосной станции пожаротушения.

Работы по реконструкции, которые осуществляются в охранной зоне действующей станции, начались в декабре 2017 года, их завершение планируется в четвертом квартале 2019 года. Площадь территории станции увеличится более чем в два раза – с 9,4 до 25 гектаров.

Для увеличения пропускной способности второй очереди магистрального трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» в Архаринском районе Амурской области построена НПС-29, в Серышевском районе Приамурья – НПС № 26. Завершается возведение НПС № 23 в Магдагачинском районе Амурской и НПС №32 в Смидовичском районе Еврейской автономной области. Завершена также реконструкция действующих НПС № 34 (Хабаровский край), 41 (Приморский край).

Просмотров всего: 99

#энергетика

распечатать


Происшествия 2

В Черемхове загорелась трансформаторная подстанция (видео)
Экономика 2

Северный участок восточного ответвления «Силы Сибири» скоро будет готов к подаче газа
Происшествия 1

В Амурской области энергетиков обязали защитить ЛЭП от птиц
Общество

В Белогорске «управляйка» установила детскую площадку в границах охранной зоны ЛЭП
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Нам какая радость от этого? Бензин подешевеет?

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    Радость Китам будет, а нам удорожание бензина, и освобождение от налогов Роснефть, значит нагрузку пустят на нас.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь