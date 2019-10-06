В горпарке тушили условный пожар, ели кашу и преодолевали переправу

5 октября в Городском парке Благовещенска состоялся праздник, посвященный 87 годовщине образования ГО России. Для гостей подготовили насыщенную программу. Например, всем желающим предлагали примерить форму пожарного и потушить условный пожар огнетушителем.

Организовали праздник для горожан главное управление МЧС России по Амурской области, Амурское региональное отделение «Россоюзспас», Амурское региональное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», спасатели поисково-спасательного отряда Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, горпарк.

«В этом году мы решили не только рассказать жителям Благовещенска о гражданской обороне, но и дать возможность и взрослым, и детям проверить свои знания и умения по основам безопасности жизнедеятельности, свои действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, – рассказал Матвей Гибадулин, начальник Главного управления МЧС России по Амурской области. – В парке мы развернули несколько учебных точек, причем некоторые из них были развернуты на подобном мероприятии впервые».

Всех пришедших сегодня в городской парк отдыхающих встречала выставка раритетной и современной пожарной техники. Не только дети, но и взрослые садились в кабину автомобилей, чтобы руль покрутить и на память сфотографироваться.

Для посетителей была организована выставка средств индивидуальной защиты, приборов мониторинга окружающей среды. Специалисты рассказывали о радиации и ее опасности, средствах индивидуальной защиты. Желающих узнать уровень радиации в парке было особенно много среди старшеклассников.

На площадке рядом с бывшим домом губернатора развернули учебную точку специалисты Амурского медицинского колледжа. В рамках проекта «Научись спасать жизнь» студенты и преподаватели рассказывали и показывали способы оказания первой помощи пострадавшим при различных ситуациях.

Из желающих переправиться по веревочной переправе образовалась целая очередь, попробовать себя стремились и школьники, и детсадовцы. Преодолев преграду, ребята учились вязать узлы, за правильное выполнение задания получали от спасателей сувениры.

Ребята постарше собрались около палатки МЧС, где разместился лазерный тир. Учебная точка была подготовлена педагогами лицея № 6 Благовещенска.

Праздничную атмосферу в парке создавали ансамбль «Звезда надежды» и оркестр Главного управления МЧС России по Амурской области. Кроме того, гостей кормили гречневой кашей с тушенкой, приготовленной на полевой кухне, и поили горячим чаем. Гости парка уходили домой с хорошим настроением, сувенирами и обновленными знаниями по основам безопасности жизни, сообщает амурское управление МЧС.