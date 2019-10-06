Новый уровень мошенничества: амурчанка лишилась денег, поверив «сотруднику банка»

В дежурную часть Свободного поступило заявление от местной жительницы 1969 года рождения по факту хищения денег с ее банковской карты. Женщине позвонили якобы с номера горячей линии банка и убедили назвать цифры с оборотной стороны карты и коды. В итоге она осталась без 30 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что амурчанке позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Женщина высказала сомнения по поводу того, что он действительно работник данной кредитной организации. На что звонивший сказал, раз она сомневается, то ей через несколько минут перезвонят сотрудники с номера горячей линии. Данный номер потерпевшая проверила на оборотной стороне банковской карты, он соответствовал входящему вызову.

Звонивший сообщил, что неизвестные пытаются расплатиться в интернете за товар с помощью ее карты. Чтобы не допустить хищения денежных средств, необходимо переустановить личный кабинет, а для этого нужно назвать пароли из приходящих смс-сообщений. При этом злоумышленник обращался к потерпевшей, называя всю личную информацию, вплоть до прописки в паспорте.

Амурчанка, уверенная, что ведет диалог с сотрудником банка, сообщила цифры с оборотной стороны карты и пароли, которые пришли ей на телефон. После того как она назвала все данные, звонивший сказал, что ему необходимо проверить, нет ли других подключенных номеров к ее карте, и попросил полностью отключить телефон, затем включить и ждать его звонка. Что потерпевшая и сделала.

Лже-сотрудник банка так и не перезвонил. Женщина прочитала последнее входящее смс, в котором указано о списании с ее счета около 30 тысяч рублей. Потерпевшая тут же попыталась дозвониться на номер горячей линии, указанный на оборотной стороне карты, но номер был занят. Через некоторое время ей перезвонили с этого номера и порекомендовали написать заявление в полицию.

По факту хищения денежных средств с карты возбуждено уголовное дело по части 3 пункта «г» статьи 158 УК РФ.

Специалисты предупреждают, что современные технологии позволяют осуществлять звонок с любого номера телефона без ведома его владельца.

«Если с вами связываются неизвестные, представляющиеся сотрудниками банков, и просят в разговоре сообщить личные данные или данные ваших банковских карт (cvv-код, номер банковских карт, пароли и пин-коды, приходящие в смс-сообщениях), будьте бдительны. Это, скорее всего, мошенники. Не действуйте под диктовку незнакомцев. Не сообщайте никому личные данные и данные ваших карт. Если вы стали жертвой мошенничества независимо от суммы ущерба, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02 (102 – по мобильному телефону), 8 (4162) 59-40-59 – телефон доверия УМВД», – сказали в амурском управлении МВД.