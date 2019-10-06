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6октября
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сегодня, 10:08 10

Предприниматели и сотрудники амурского правительства выяснили, кто самый умный

Предприниматели и сотрудники амурского правительства выяснили, кто самый умный

Несколько десятков амурских предпринимателей, сотрудников минэкономразвития и центра оказания услуг предпринимателям «Мой бизнес» 5 октября впервые приняли участие в интеллектуальной викторине-квизе «Предпринимательский челлендж Амура», организованной деловыми объединениями Приамурья.

Мероприятие прошло при поддержке правительства Амурской области. По словам одного из организаторов – председателя Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Бориса Белобородова, состязание на сообразительность, память, внимание и гибкость мышления, знания по истории, географии, экономике Амурской области, вопросам предпринимательства позволяют не только отдохнуть, сменить обстановку, но и помогают с пользой провести время, ближе познакомиться предпринимателям и государственным служащим, сотрудникам организаций инфраструктуры поддержки малого бизнеса. «Все мы делаем одно дело – поднимаем экономику области, развиваем наше родное Приамурье», – заключил Борис Леонидович.

«Поскольку собрались люди, у которых очень развиты лидерские качества и желание преуспеть, то страсти кипели нешуточные, многие участники квиза очень азартно переживали удачи и поражения в процессе игры, – поделился ведущий мероприятия Алексей Воскобойников. – Адреналин и эмоции, подкрепленные знаниями и озарениями – это здорово».

После упорной борьбы победу одержала команда «Опоры России», серебро взяли сотрудники министерства экономического развития и внешних связей Приамурья, а также еще одна команда «Опоры России». Бронзу единолично взяли участники Российского союза промышленников и предпринимателей.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Конфедератов

    Конфедератов
    58 минут назад

    то то экономика области в глубокой ж...

  • full

    full
    51 минута назад

    «Поскольку собрались люди, у которых очень развиты лидерские качества и желание преуспеть, то страсти кипели нешуточные, многие участники квиза очень азартно переживали удачи и поражения в процессе игры, – поделился ведущий мероприятия Алексей Воскобойников. – Адреналин и эмоции, подкрепленные знаниями и озарениями – это здорово». - Что то мне подсказывает, что самый умный был ведущим))))

  • вежливый кот

    вежливый кот
    31 минута назад

    Конфедератовто то экономика области в глубокой ж...


    Ну да,вместе с трехкопеечным,партия которого проголосовала за единоросса Медведева

  • Конфедератов

    Конфедератов
    30 минут назад

    у всех многониких трушефобов один цитатник

  • вежливый кот

    вежливый кот
    28 минут назад

    Конфедератову всех многониких трушефобов один цитатник


    Это не многоникие,не цитатник и не методичка.Это мнение народа о тех,кто предал его,народа,интересы.

  • OT

    OT
    27 минут назад

    Вопрос в предпринимателях и сотрудниках амурского правительста именно они эталон ума. А иначе чем измеряли?

    Ну а кто проиграл, тот может всех умнее, но эталон другой

  • vertex

    vertex
    17 минут назад

    Бизнес свой крышуют легализованно, якобы по закону?

    Отсюда и интерес к лоббированию.

  • vertex

    vertex
    11 минут назад

    OT

    Вопрос в предпринимателях и сотрудниках амурского правительста именно они эталон ума. А иначе чем измеряли?

    Ну а кто проиграл, тот может всех умнее, но эталон другой



    Это вряд ли, скорее хитрожопости. Измеряли наверное количеством бизнеса,недвижимости и прочего у всех родственников, на кого оформлено.

  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    10 минут назад

    Бедный минэконом, уже не знает, что придумать, чтобы освоить 350 миллионов федеральных средств на так называемую поддержку малого бизнеса.)))

    Деньги на ветер!(((((

  • OT

    OT
    4 минуты назад

    vertex

    OT

    Вопрос в предпринимателях и сотрудниках амурского правительста именно они эталон ума. А иначе чем измеряли?

    Ну а кто проиграл, тот может всех умнее, но эталон другой



    Это вряд ли, скорее хитрожопости. Измеряли наверное количеством бизнеса,недвижимости и прочего у всех родственников, на кого оформлено.



    Вот именно. Эталон это эталон чего? Эталон в извортливости за бизнес-крыши?

    Мы-же все понимаем, что бизнес не терпит застоя и получить расширение бизнеса можно только лоббированием законов под себя т.е. крыши. Это противостояние такое в конкуренции этим лоббируется крышевание

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