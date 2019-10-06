Предприниматели и сотрудники амурского правительства выяснили, кто самый умный

Несколько десятков амурских предпринимателей, сотрудников минэкономразвития и центра оказания услуг предпринимателям «Мой бизнес» 5 октября впервые приняли участие в интеллектуальной викторине-квизе «Предпринимательский челлендж Амура», организованной деловыми объединениями Приамурья.

Мероприятие прошло при поддержке правительства Амурской области. По словам одного из организаторов – председателя Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Бориса Белобородова, состязание на сообразительность, память, внимание и гибкость мышления, знания по истории, географии, экономике Амурской области, вопросам предпринимательства позволяют не только отдохнуть, сменить обстановку, но и помогают с пользой провести время, ближе познакомиться предпринимателям и государственным служащим, сотрудникам организаций инфраструктуры поддержки малого бизнеса. «Все мы делаем одно дело – поднимаем экономику области, развиваем наше родное Приамурье», – заключил Борис Леонидович.

«Поскольку собрались люди, у которых очень развиты лидерские качества и желание преуспеть, то страсти кипели нешуточные, многие участники квиза очень азартно переживали удачи и поражения в процессе игры, – поделился ведущий мероприятия Алексей Воскобойников. – Адреналин и эмоции, подкрепленные знаниями и озарениями – это здорово».

После упорной борьбы победу одержала команда «Опоры России», серебро взяли сотрудники министерства экономического развития и внешних связей Приамурья, а также еще одна команда «Опоры России». Бронзу единолично взяли участники Российского союза промышленников и предпринимателей.