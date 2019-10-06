Дождь и мокрый снег на севере: прогноз погоды в Приамурье на 6 октября

В Амурской области 6 октября ожидается переменная облачность, в южных и центральных районах преимущественно без осадков, в большинстве районов севера пройдут дожди и мокрый снег. Термометры покажут плюс 12…17, на севере – плюс 9…14, местами – 2…7.

Дует юго-западный ветер, в южных и центральных районах его скорость составляет 9-14 метров в секунду, в северных районах – 3-8 метров в секунду, местами его порывы достигают 14 метров в секунду.

В Благовещенске переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер набрал скорость 9-14 метров в секунду. Температура составит 15…17 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.