Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6октября
Предыдущая новость
сегодня, 08:18 0

Начальник ГИБДД РФ дает не менее суток на снятие тонировки

Начальник ГИБДД РФ дает не менее суток на снятие тонировки
Фото: pixabay.com

Начальник ГИБДД России Михаил Черников считает, что водители, управляющие автомобилем с незаконной тонировкой, должны иметь право снять пленку в «разумный срок – не менее суток. Срок отсчитывается с момента выдачи письменного предписания устранить нарушение.

Это следует из ответа Черникова депутату Госдумы Ярославу Нилову, пишет «Коммерсантъ».

Тонировочная пленка, пропускающая менее 70 % света, запрещена на передних стеклах автомобилей. При нарушении инспекторы выносят постановления по статье 12.5 КоАП, штраф составляет 500 рублей. Сотрудники ДПС требуют от водителя устранить нарушение – снять пленку. В противном случае применяется статья 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». В этом случае суд может назначить водителю до 15 суток административного ареста. Подобная практика применяется уже несколько лет.

Просмотров всего: 1

#закон #транспорт

распечатать


Происшествия 3

Амурские оперативники отмечают профессиональный праздник
Происшествия 5

В ПДД добавят ограничения для гироскутеров, скейтов и моноколес
Общество

В Свободном судебные приставы простимулировали подготовку к отопительному сезону
Происшествия 5

В Благовещенском районе в ДТП пострадали трое, в том числе 4-месячный ребенок
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь