Начальник ГИБДД РФ дает не менее суток на снятие тонировки

Начальник ГИБДД России Михаил Черников считает, что водители, управляющие автомобилем с незаконной тонировкой, должны иметь право снять пленку в «разумный срок – не менее суток. Срок отсчитывается с момента выдачи письменного предписания устранить нарушение.

Это следует из ответа Черникова депутату Госдумы Ярославу Нилову, пишет «Коммерсантъ». Тонировочная пленка, пропускающая менее 70 % света, запрещена на передних стеклах автомобилей. При нарушении инспекторы выносят постановления по статье 12.5 КоАП, штраф составляет 500 рублей. Сотрудники ДПС требуют от водителя устранить нарушение – снять пленку. В противном случае применяется статья 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». В этом случае суд может назначить водителю до 15 суток административного ареста. Подобная практика применяется уже несколько лет.

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Елена Котейко