Гороскоп 6 октября: Львам не стоит шутить со здоровьем, Скорпионы будут впечатлительными

Восход Солнца: 06:37

Заход Солнца: 17:59

Солнце в Весах.

Овен. День перемен, преобразований энергий и трансформаций. Этот день обещает значительно изменить вашу жизнь. Избегайте любых коллективных действий и мероприятий. Принимайте решения самостоятельно, не полагаясь на советы доброжелателей.

Телец. Это день перемен, переговоров, свободы и новых контактов. Ваше финансовое положение может несколько улучшиться. Возможно, вы получите значительную сумму, которую лучше вложить в выгодные предприятия.

Близнецы. День начала любого важного дела. Благоприятен для активной профессиональной деятельности. Успешными окажутся даже рискованные предприятия. Однако вам совершенно не стоит портить отношения с начальством: это может помешать вам осуществить свои планы, связанные либо с получением нового места, либо с новой интересной работой.

Рак. День преобразований и трансформаций. Перемены, которые произойдут в вашей жизни, могут иметь как положительную, таки отрицательную окраску, поэтому во всех делах обращайтесь к здравому смыслу и практическому подходу к действительности.

Читайте также

Гороскоп на неделю 30 сентября – 6 октября: Рыбам лучше говорить правду, Весы поправят здоровье

Лев. Не исключено, что при определенном стечении обстоятельств придется проявить мужество и отвагу. Вероятно, ваша потребность в признании и лидерстве создаст вам много проблем. Возможно ухудшение самочувствия. Обратите внимание на здоровье: с болезнью не стоит шутить.

Дева. День преобразования космических энергий. Возможны резкие изменения в настроении, эмоциональные срывы или болезнь. Вероятны ошибки и просчеты из-за происков недоброжелателей или неверно истолкованной информации. Может возникнуть необходимость пересмотреть отношения с друзьями.

Весы. Напряженный, противоречивый день. Вероятны нежеланная встреча или неприятное известие. Звезды предупреждают мужчин-Весов о возможности финансовых потерь. Женщины-Весы должны приготовиться к тому, что их новое увлечение не окажется длительным.

Скорпион. День получения сокровенных знаний. Благоприятный день для новых знакомств, возобновления старых связей, путешествий,приема гостей. Эмоциональная впечатлительность и доброжелательность к окружающим людям могут заложить основы будущего успеха. Нельзя употреблять алкогольные напитки, рвать цветы или разводить огонь.

Читайте также

Гороскоп на октябрь 2019 года: у Весов глобальные изменения в жизни, а Близнецы найдут компромисс

Стрелец. День перемен, преобразований, трансформаций. Возможно, что сегодня должно произойти событие, которое окажется ярким и запоминающимся. Не стоит долго обдумывать предложения коллег или любимого человека. Все, что Вы сегодня начнете, будет иметь удачное продолжение и отличные результаты, так как звезды благосклонны к Вам.

Козерог. День пробуждения и преобразования космической энергии. В физическом плане неблагоприятный день. Могут быть мучительные сны, ухудшение самочувствия, болезнь. Придется столкнуться с мелкими домашними проблемами или решением финансовых вопросов. Исключите крупные покупки или коммерческие операции, требующие значительных капиталовложений.

Водолей. Критический день. Ваше невезение сегодня достигнет предела. Возможны несчастные случаи, травмы, болезни, потери. Сегодня всячески избегайте выяснения отношений с близкими людьми, так как ваша прямолинейность только осложнит положение. Вам будет трудно сдерживать эмоции, которые будут перехлестывать через край. Определитесь, правильно ли Вы поступаете.

Рыбы. Активный, творческий день. Усилится ваша чувствительность и восприимчивость к прекрасному. Вы почувствуете прилив сил и с энтузиазмом приступите к работе. Появится возможность легко решить профессиональные вопросы, укрепить материальное положение, наладить нужные знакомства.

Астролог: Вальдемар Небоходцев