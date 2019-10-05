В Циолковском заметили медведицу с медвежатами

В субботу, 5 октября, в ЗАТО Циолковский возле микрорайона Звездный сотрудники полиции заметили медведицу с медвежатами. Жителей населенного пункта предупреждают об опасности.

«Будьте бдительны и внимательны! Постарайтесь воздержаться от выходов в парковую зону, лес в ближайшее время», – такая запись опубликована в Инстаграме на официальной странице муниципалитета.

Подписчикам напоминают меры предосторожности. «Передвигайтесь по парковой зоне, лесу в компании трех и более человек. Не следует уходить друг от друга далеко. Перекрикивайтесь, пойте, громко разговаривайте – создаваемый шум отпугнет медведя. Встретившись с медведем, не смотрите ему в глаза. Постарайтесь незаметно удалиться, но не бежать. Рекомендуется использовать отпугивающие средства – фальшфейер, разные шумовые хлопушки, микросирены-ревуны, ракетницы. Помните: лучший способ предотвратить конфликт при встрече с медведем – это избежать встречи с ним», – советует муниципалитет.