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В Циолковском заметили медведицу с медвежатами

В Циолковском заметили медведицу с медвежатами
Фото: pixabay.com

В субботу, 5 октября, в ЗАТО Циолковский возле микрорайона Звездный сотрудники полиции заметили медведицу с медвежатами. Жителей населенного пункта предупреждают об опасности.

«Будьте бдительны и внимательны! Постарайтесь воздержаться от выходов в парковую зону, лес в ближайшее время», – такая запись опубликована в Инстаграме на официальной странице муниципалитета.

Подписчикам напоминают меры предосторожности. «Передвигайтесь по парковой зоне, лесу в компании трех и более человек. Не следует уходить друг от друга далеко. Перекрикивайтесь, пойте, громко разговаривайте – создаваемый шум отпугнет медведя. Встретившись с медведем, не смотрите ему в глаза. Постарайтесь незаметно удалиться, но не бежать. Рекомендуется использовать отпугивающие средства – фальшфейер, разные шумовые хлопушки, микросирены-ревуны, ракетницы. Помните: лучший способ предотвратить конфликт при встрече с медведем – это избежать встречи с ним», – советует муниципалитет.

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#животные #природа #происшествия #Циолковский

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