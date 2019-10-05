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5октября
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сегодня, 21:50 3

В Черемхове загорелась трансформаторная подстанция (видео)

В Черемхове загорелась трансформаторная подстанция (видео)
Фото: instagram.com/firedep41/

В селе Черемхово Ивановского района Амурской области загорелась трансформаторная подстанция. Устройство пылало открытым пламенем. Видео с места происшествия опубликовал инстаграм-аккаунт пожарной части № 41.

Пожарным пришлось дожидаться, когда прибудут энергетики, чтобы отключить электричество.

«В Черемхово горит трансформаторная подстанция. Электричество отключено. Пожарные ПЧ 31 села Ивановка на месте», – говорится в пояснении к видеозаписи. На кадрах запечатлено открытое горение подстанции. Из аппарата льется горящее масло. Причины возникновения пожара установят специалисты.

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#пожары #энергетика

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Комментарии
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  • Страж_цитадели

    Страж_цитадели
    1 час назад

    В ЧеремховЕ? В Черемхово!

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    нет! в черемхове! в сковородине! и т.д и т.п.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    57 минут назад

    Байкот АмурИнфе, сдохнете!

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