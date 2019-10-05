В Черемхове загорелась трансформаторная подстанция (видео)

В селе Черемхово Ивановского района Амурской области загорелась трансформаторная подстанция. Устройство пылало открытым пламенем. Видео с места происшествия опубликовал инстаграм-аккаунт пожарной части № 41.

Пожарным пришлось дожидаться, когда прибудут энергетики, чтобы отключить электричество.

«В Черемхово горит трансформаторная подстанция. Электричество отключено. Пожарные ПЧ 31 села Ивановка на месте», – говорится в пояснении к видеозаписи. На кадрах запечатлено открытое горение подстанции. Из аппарата льется горящее масло. Причины возникновения пожара установят специалисты.