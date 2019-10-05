Амурские оперативники отмечают профессиональный праздник

5 октября в России отмечают День образования уголовного розыска. В Амурской области с начала 2019 года оперативники раскрыли более 2,5 тысячи преступлений, в том числе 72 убийства, 23 разбоя, 205 случаев мошенничества, более 1 000 краж.

Как сообщает амурское управление МВД России, служба была образована 101 год назад, в 1918 году. В начале прошлого века вместе с образованием молодого советского государства появилась криминальная милиция. Тогда же принято решение о включении в состав МВД России уголовного розыска, в задачи которого входит предупреждение, пресечение, раскрытие преступлений общеуголовной направленности, розыск лиц, скрывающихся от следствия и суда, без вести пропавших граждан и оперативное сопровождение расследования уголовных дел.

На сегодняшний день уголовный розыск Приамурья – это подразделение, в котором служат высокопрофессиональные сотрудники, преданные своему делу и способные решать самые сложные задачи.

Большая часть тяжких и особо тяжких преступлений, а также противоправных деяний раскрывается именно в результате четко спланированных действий оперативников уголовного розыска. Они раскрывают кражи, грабежи, убийства, устанавливают местонахождение правонарушителей и производят их задержание.

За восемь месяцев текущего года амурскими оперативниками раскрыто более 2,5 тысячи преступлений, в том числе 72 убийства, 23 разбоя, 205 мошенничеств, более 1 000 краж. Среди них – серия краж из коттеджей в селе Чигири, нападение на мужчин возле одного из кафе Благовещенска, нападение на сотрудницу микрокредитной организации в областном центре, убийство женщины в поселке Новобурейский, разбойное нападение на автомобиль «Почты России» в Зее и многие другие.

Также благодаря грамотным действиям сотрудников амурского уголовного розыска установлено местонахождение более 3 000 разыскиваемых – без вести пропавших и скрывающихся от органов следствия, дознания и суда.

В этой службе очень сильны традиции, выработанные не одним поколением сыщиков, и преемственность. Сотрудники уголовного розыска всегда помнят и чтут ветеранов службы, чьи опыт и вклад в дело борьбы с преступностью неоценимы. «Поздравляем сотрудников и ветеранов уголовного розыска с праздником! Желаем всем крепкого здоровья, мира, взаимопонимания, согласия и дальнейших успехов в достижении намеченных целей», – поздравляют коллег сотрудники полиции.