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В Нерюнгринском районе загорелся интернат для умственно отсталых детей

В Нерюнгринском районе загорелся интернат для умственно отсталых детей
Фото: 14.mchs.gov.ru

В поселке городского типа Серебряный Бор Нерюнгринского района произошел пожар в здании детского дома-интерната для умственно отсталых. Эвакуировано больше 200 человек. Погибших и пострадавших нет.

О происшествии Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) сообщило в субботу, 5 октября. По информации ведомства, на момент прибытия первых подразделений пожарной охраны в интернете наблюдалось задымление в подвальном помещении. Из здания в соседний корпус эвакуированы 158 детей и 45 человек персонала. Администрация поселка предоставила автобусы для эвакуации детей.

«Погибших, пострадавших нет», – сообщает ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).

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#дети #здоровье #МЧС #пожары #происшествия

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