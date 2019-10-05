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5октября
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сегодня, 18:12 1

В ПДД добавят ограничения для гироскутеров, скейтов и моноколес

В ПДД добавят ограничения для гироскутеров, скейтов и моноколес
Фото: amur.info

В правилах дорожного движения может появиться новый термин – «средства индивидуальной мобильности». Речь идет об электросамокатах, моноколесах, гироскутерах и других приспособлениях для передвижения. Их пользователей обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам, не разгоняясь выше 20 километров в час.

По словам начальника научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина, в ПДД планируется ввести новый термин – «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). К ним будут приравнены электросамокаты, моноколеса, сигвеи, гироскутеры, а также скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты. Пользователи СИМ должны перемещаться по велосипедным дорожкам. Если дорожек нет, двигаться на электросамокате или моноколесе можно по тротуарам, но не быстрее 20 километров в час.

При отсутствии велосипедной дорожки и тротуара райдерам разрешается выехать на проезжую часть, держась при этом как можно правее, как должны делать велосипедисты. Какое наказание ждет нарушителей, пока неизвестно, сообщает «КоммерсантЪ».

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    А на тело человека радары реагируют? Если ты не рокер и весь в заклепках?

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