В ПДД добавят ограничения для гироскутеров, скейтов и моноколес

В правилах дорожного движения может появиться новый термин – «средства индивидуальной мобильности». Речь идет об электросамокатах, моноколесах, гироскутерах и других приспособлениях для передвижения. Их пользователей обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам, не разгоняясь выше 20 километров в час.

По словам начальника научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина, в ПДД планируется ввести новый термин – «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). К ним будут приравнены электросамокаты, моноколеса, сигвеи, гироскутеры, а также скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты. Пользователи СИМ должны перемещаться по велосипедным дорожкам. Если дорожек нет, двигаться на электросамокате или моноколесе можно по тротуарам, но не быстрее 20 километров в час.

При отсутствии велосипедной дорожки и тротуара райдерам разрешается выехать на проезжую часть, держась при этом как можно правее, как должны делать велосипедисты. Какое наказание ждет нарушителей, пока неизвестно, сообщает «КоммерсантЪ».