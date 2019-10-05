В Свободном судебные приставы простимулировали подготовку к отопительному сезону

В Свободном прокурор города обратился в суд с иском, чтобы обязать ООО «Теплосеть» накопить нормативный запас топлива на котельных. Это необходимо, чтобы избежать проблем с нехваткой топлива во время отопительного сезона.

После рассмотрения материалов дела в Свободненском городском суде исковые требования прокуратуры были удовлетворены. Исполнительный документ передали в межрайонный отдел судебных приставов по городу Свободному и Свободненскому району.

На основании исполнительного документа было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель посетил организацию-должника и вручил исполняющему обязанности директора постановление о возбуждении исполнительного производства и требование об исполнении решения суда в срок до 2 октября текущего года. Также представителя организации предупредили об ответственности в рамках статьи 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Требование судебного пристава-исполнителя было исполнено в срок, о чем предоставлены документы, подтверждающие исполнение решения суда. Производство окончено фактическим исполнением, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области.