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5октября
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сегодня, 16:55 0

В Якутии нашли алмаз-матрешку

В Якутии нашли алмаз-матрешку
Фото: alrosa.ru

На Нюрбинском горно-обогатительном комбинате в Якутии добыли алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один. По словам изучивших находку специалистов, это первый случай в истории мировой добычи алмазов.

Возраст найденного камня ученые оценивают в 800 с лишним миллионов лет. Диаметр внутренней полости составляет 6 кубических миллиметров, а объем внутреннего кристалла – 1,6 миллиметра с расчетным весом в 0,02 карата (0,0004 грамма). Внутренний алмаз имеет форму таблетки. Внешний камень сложной формы имеет размеры 4,8х4,9х2,8 миллиметра и вес 0,62 карата (0,124 грамма).

Как сообщает «Российская газета», необычный алмаз обнаружили в процессе сортировки в Якутском предприятии по торговле алмазами и передали в научно-исследовательское подразделение компании. Там находку изучили при помощи рентгена и спектрографа. Специалисты пришли к выводу, что сперва сформировался внутренний кристалл, а затем вокруг него образовался внешний.

«Самым интересным для нас было выяснить происхождение воздушной прослойки между камнями. Есть две версии. По одной, в процессе роста алмаз был захвачен мантийным материалом, который впоследствии растворился в условиях земной поверхности. По второй – в результате очень быстрого роста внутри кристалла образовалась прослойка из пористого поликристаллического вещества. Впоследствии она была растворена более активными процессами в мантии Земли. В любом случае, это уникальное явление, поскольку обычно в таких случаях минералы замещаются другими без образования полости. Природа не любит пустоты», – рассказал заместитель директора «Алроса» по инновационной работе Олег Ковальчук.

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#Дальний Восток #природа #производство

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