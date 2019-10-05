В Амурской области семья не знает, что делать с найденной истощенной цаплей

В Амурской области житель станции Воскресеновка Михайловского района нашел цаплю. Птица не может летать, она истощена. Мужчина принес ее домой. Что делать с цаплей, в семье не знают.

«Муж ходил за коровами и увидел, что на болоте стоит одинокая цапля. Подошел к ней – начала убегать и прыгать по кочкам, но не смогла взлететь. Он поймал ее и принес домой. Птица истощена, летать, видимо, не умеет. По всей видимости, еще молодая, из выводка этого года», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» Наталья, муж которой принес птицу домой.

Цаплю посадили в цыплятник. Супруги не знают, чем кормить птицу и как за ней ухаживать. «Ее нужно выпустить в природу, желательно, поближе к болоту. Птица это не краснокнижная. Ей необходимо вернуться в среду обитания, где есть кормовая база. Возможно, цапле надо подпитаться, может, она встанет на крыло», – предположил специалист регионального управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания по Михайловскому району Константин Узленко. Как уточнил Константин Александрович, если птица ранена, то помочь ей могут только в Благовещенске, в эколого-биологическом центре.

«Птичку жалко. Потому что мы не сможем ей помочь или даже элементарно накормить ее, а она истощена. На болоте она погибнет от голода, холода или станет добычей лисы», – переживает Наталья. Женщина просит всех, кто знает, как помочь цапле выжить, позвонить ей по номеру: +7-914-604-48-94.