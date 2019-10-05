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Беременную, пропавшую год назад в Белогорске, продолжают искать

Беременную, пропавшую год назад в Белогорске, продолжают искать
Фото: sledcomrf.ru

Следователи продолжают разыскивать амурчанку, пропавшую без вести год назад в Белогорске. На момент исчезновения женщина была беременна. Где она и что с ней и ее ребенком, до сих пор неизвестно.

Олеся Григорьевна Алафьева пропала без вести в Белогорске. 13 октября 2018 года женщина ушла из дома № 104 по улице Шевченко. До сих пор ее местонахождение не установлено.

Работники следственных органов просят всех, кто обладает какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения Олеси Алафьевой или о ее возможном местонахождении, позвонить следователям Белогорска по номеру (41641) 2-69-03, +7-914-555-33-60 или в полицию по номеру 102.

Олеся Алафьева родилась 25 декабря 1986 года рождения. На вид ей 30–35 лет, среднего телосложения, волосы русые, длина до плеч. Особые приметы: шрам на верхней губе. Как уточняют следователи, во время исчезновения женщина была беременна, на сроке 12 недель. Из дома она ушла, надев красную куртку. Также на ней были черные брюки и кроссовки.

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#происшествия

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