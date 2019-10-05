Учителем года в России признана педагог из Волгограда

Праздничную церемонию приурочили ко Дню учителя. Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева зачитала приветственные телеграммы президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева и председатель Большого жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России–2019», ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий вручили пяти призерам конкурса малых хрустальных пеликанов. Победительнице Ларисе Арачашвили вручили главный приз – большого хрустального пеликана.

Победительницей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России–2019» признана Екатерина Балдина – учитель-логопеду ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4» города Москвы.

В конкурсе «Педагог-психолог России–2019» победил Михаил Викторович Алагуев, педагог-психолог Республиканского центра образования города Улан-Удэ.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес педагогов, обучающих детей, которым требуется длительное лечение. Президент НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев напомнил, что сегодня в госпитальных школах работают 5 000 учителей, и такие школы работают уже в 30 регионах России, сообщает Министерство просвещения РФ.