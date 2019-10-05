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Учителем года в России признана педагог из Волгограда

Учителем года в России признана педагог из Волгограда
Фото: edu.gov.ru

В России завершился конкурс «Учитель года». Победу в нем одержала учитель русского языка и литературы школы № 55 «Долина знаний» Лариса Арачашвили. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в финал конкурса прошла амурчанка – учитель математики школы № 4 Белогорска Амурской области Милица Щипун.

Праздничную церемонию приурочили ко Дню учителя. Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева зачитала приветственные телеграммы президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева и председатель Большого жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России–2019», ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий вручили пяти призерам конкурса малых хрустальных пеликанов. Победительнице Ларисе Арачашвили вручили главный приз – большого хрустального пеликана.

Победительницей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России–2019» признана Екатерина Балдина – учитель-логопеду ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4» города Москвы.

В конкурсе «Педагог-психолог России–2019» победил Михаил Викторович Алагуев, педагог-психолог Республиканского центра образования города Улан-Удэ.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес педагогов, обучающих детей, которым требуется длительное лечение. Президент НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев напомнил, что сегодня в госпитальных школах работают 5 000 учителей, и такие школы работают уже в 30 регионах России, сообщает Министерство просвещения РФ.

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#конкурсы #образование

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