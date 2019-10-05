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В Благовещенском районе в ДТП пострадали трое, в том числе 4-месячный ребенок

В Благовещенском районе в ДТП пострадали трое, в том числе 4-месячный ребенок
Фото: instagram.com/mreporter_blg

4 октября в 18:00 в Благовещенском районе произошло ДТП с пострадавшими. На 63 километре автодороги Благовещенск – Бибиково автомобиль Nissan Terrano съехал с проезжей части, опрокинулся и наехал на дерево.

За рулем машины находилась нетрезвая женщина 1992 года рождения, у которой не было прав на управление транспортом. Водитель не выбрала безопасную скорость движения и не справилась с управлением авто.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, в результате происшествия сама водитель, пассажир 1993 года рождения и 4-месячный ребенок, находившийся у пассажира на руках, получили травмы различной степени тяжести. Также в машине находился ребенок 2011 года рождения, не пристегнутый штатным ремнем безопасности, – он не пострадал.

По итогам 9 месяцев 2019 года на территории Благовещенска и Благовещенского района выявлено 738 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. 173 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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  • kibitzer

    kibitzer
    21 минута назад

    C-c-combo!!

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