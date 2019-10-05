В Приамурье впервые вынесли наказание за распространение опасных фейков

В Амурской области привлекли к ответственности двух гражданок за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений. Как отмечают в полиции, в регионе это первый подобный случай.

В августе 2019 года в социальных сетях появилась информация о том, что якобы в связи с подтоплением на территории одного из сел Мазановского района почва заражена химическим веществом – цианидом. Сведения были проверены, но подтверждения не нашли. Управлением Росприроднадзора по Амурской области было установлено отсутствие превышения концентрации цианидов в почве на территории сел Мазановского района.

Полиция возбудила административное дело по факту распространения заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений, способной вызвать панические настроения у граждан в период режима ЧС, чем была создана угроза массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. Назначили административное расследование. Сотрудники регионального УФСБ установили двух гражданок, которые распространили фейковые сведения.

Селемджинским районным судом амурчанки были признаны виновными. Каждой назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Постановление суда еще не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.