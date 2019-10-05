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сегодня, 11:54 0

В Благовещенске совершена кража из комиссионного магазина

В Благовещенске совершена кража из комиссионного магазина
Фото: instagram.com/kriminal.blg

В социальных сетях появилась информация о происшествии в Благовещенске. Как сообщил инстаграм-паблик kriminal.blg, в торговом центре «Малый Хуафу» произошла кража. Подозреваемые – мужчина и женщина.

Кража была совершена в комиссионном магазине, расположенном в «Малом Хуафу», вечером 3 октября. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в этой торговой точке, добычей посетителей стал дорогостоящий мобильный телефон. Когда о случившемся стало известно, последовало обращение в полицию.

В магазине предлагают вознаграждение за полезную информацию об этих людях. Связаться с торговой точкой можно по телефону 8-914-060-82-74.

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#криминал #происшествия

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