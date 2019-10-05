Россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми

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Россиянам в среднем необходимо ежемесячно зарабатывать 161 тысячу рублей, чтобы быть счастливыми. При этом мужчинам требуется немного больше, чем женщинам. Исследование, провел портал по поиску работы Superjob.

«Среднестатистическому россиянину нужна 161 тысяча рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181 тысяча и 138 тысяч рублей соответственно», – говорится в материале.

Молодежи до 24 лет для полного счастья достаточно и 118 тысяч, а гражданам старше 35 лет требуется уже 172 тысячи рублей. Тем, кто зарабатывает ежемесячно менее 30 тысяч рублей, для полного счастья достаточно и 117 тысяч, а работникам с зарплатой более 80 тысяч рублей уже нужно 238 тысяч.

У москвичей самые высокие ожидания по зарплатам, для полного счастья им необходимо 212 тысяч рублей ежемесячно. На втором месте жители Владивостока (205), на третьем месте жители Ростова-на-Дону (200).

Самые невысокие требования по зарплате в Липецке (124 тысячи рублей в месяц), в Кирове (120) и в Оренбурге (115).

Опрос был проведен с 16 по 26 августа 2019 года среди 2,5 тысячи респондентов старше 18 лет, сообщает ТАСС.