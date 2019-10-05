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На космодроме Восточный провели день открытых дверей

На космодроме Восточный провели день открытых дверей

4 октября филиалом ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» был организован день открытых дверей на космодроме Восточный. Для семей сотрудников провели экскурсию по его объектам.

Первым пунктом посещения стал стартовый комплекс, гости смогли прогуляться по «нулевой» отметке и увидеть главный символ Восточного – мобильную башню обслуживания. Об особенностях «старта» гостям рассказал Олег Баронецкий, заместитель начальника стартового комплекса.

На техническом комплексе экскурсию провел Александр Кулакович, начальник УТК. Гости посетили, в частности, монтажно-испытательные корпуса, где происходит сборка ракеты-носителя.

Также на экскурсии побывали 200 учащихся аэрокосмических классов, это школьники из Зеи, Шимановска, Циолковского и Благовещенска.

День открытых дверей на космодроме Восточный проходит второй год подряд. В прошлом году в экскурсии приняли участие 150 человек, в этом году – уже 450. Мероприятие планируется сделать ежегодным, сообщает пресс-служба ЦЭНКИ.

Фото: russian.space

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#космодром

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