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5октября
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сегодня, 10:19 3

Очередной отремонтированный участок дороги сдан в Благовещенске

Очередной отремонтированный участок дороги сдан в Благовещенске
Фото: admblag.ru

В Благовещенске межведомственная комиссия проверила качество работ, которые были проведены на отрезке улицы Воронкова от Студенческой до Кантемирова. Его отремонтировали в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На объекте выполнены работы по восстановлению ливневой канализации, оборудованию водоприемных колодцев, после чего рабочие уложили новое современное покрытие, нанесли разметку, установили бордюрный камень.

Члены комиссии проверили соответствие запланированным объемам, нормативно-технической документации. Объект был принят, введен в эксплуатацию и передан на содержание МКП «ГСТК», сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Конфедератов

    Конфедератов
    3 часа назад

    скоро перероют

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    кажется там с трубами беда)))))) тут как на трудовой, радости пока рано ждать. Нет профессионалов в городской администрации коммерсанты одни......

  • Graf1977

    Graf1977
    3 часа назад

    Провели работы по восстановлению ливневой канализации! )))))

    Посмотрим как после первого дождика, эта улица вновь превратится речушку!

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