Очередной отремонтированный участок дороги сдан в Благовещенске

Фото: admblag.ru

В Благовещенске межведомственная комиссия проверила качество работ, которые были проведены на отрезке улицы Воронкова от Студенческой до Кантемирова. Его отремонтировали в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На объекте выполнены работы по восстановлению ливневой канализации, оборудованию водоприемных колодцев, после чего рабочие уложили новое современное покрытие, нанесли разметку, установили бордюрный камень. Члены комиссии проверили соответствие запланированным объемам, нормативно-технической документации. Объект был принят, введен в эксплуатацию и передан на содержание МКП «ГСТК», сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#транспорт

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Александр Авдеев