Однажды меня перепутали с учеником: откровения мужчин-учителей (видео)

5 октября – День учителя. В честь этого праздника корреспондент Альфа ТВ взял интервью у молодых мужчин-учителей Благовещенска. Им еще нет тридцати. Но есть ответственность за знания десятков учеников. Один из них работает учителем начальных классов.

Каково быть молодым учителем в школе, да еще и мужчиной? Как им удалось завоевать уважение учеников и родителей? Об этом и не только – в материале Альфа ТВ. Михаил Антонов, 25 лет.Должность: учитель английского и немецкого языков, классный руководитель. Место работы: школа № 2 Благовещенска. Образование: АмГУ – лингвист. Стаж работы: 1 год 10 месяцев. Максим Максимович, 23 года. Должность: учитель истории и обществознания, классный руководитель. Место работы: школа № 2 Благовещенска. Образование: БГПУ – историк. Стаж работы: 1 месяц. Александр Путиков, 28 лет. Должность: учитель начальных классов. Место работы: гимназия № 25 Благовещенска. Образование: Амурский педколледж, БГПУ – учитель начальных классов. Стаж работы: 3 года.

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Виктория Сытенко