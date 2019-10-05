В Приамурье собирают добровольцев на поиски пропавшей женщины

Фото: instagram.com/grompoisk

В Амурской области объявлен сбор добровольцев для участия в поисках пропавшей Таисии Штепа. Об этом в Инстаграме уведомил поисково-спасательный отряд «Гром».

«В связи с тем, что возобновлен активный физический поиск Таисии Штепа в Шимановске, объявляем сбор добровольцев, желающих помочь в совместных с МВД и МЧС поисках 6 октября», – говорится в сообщении.

Жителям Свободного для получения информации по сбору нужно звонить по телефонам 8-914-046-35-44 или 8-914-606-28-40. Иногородних просят скоординироваться по указанным номерам и следовать в Шимановск.

О судьбе Таисии Штепа, жительницы Шимановска, неизвестно с 23 августа – она ушла в лес и не вернулась. В сентябре сообщалось, что удалось найти куртку женщины.