Амурские каратисты завоевали 10 медалей в Китае
В китайском городе Нанкин прошел турнир по карате. В соревнованиях приняли участие и амурчане – 11 бойцов, добившись успеха. Всего же турнир собрал около двух тысяч спортсменов всех направлений карате.
Амурская область завоевала 10 медалей. Золото взяли Семен Караулов, Дмитрий Мальцев, Илья Яковлев и Тимофей Плотников.
Серебряные медали у Леонида Горопашного и Матвея Плотникова.
Обладатели бронзы – Артем Мишкуров, Вадим Клаус, Ярослав Дробитько и Никита Бадиров, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.
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