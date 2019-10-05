Амурские каратисты завоевали 10 медалей в Китае

Фото: minsportamur.ru

В китайском городе Нанкин прошел турнир по карате. В соревнованиях приняли участие и амурчане – 11 бойцов, добившись успеха. Всего же турнир собрал около двух тысяч спортсменов всех направлений карате.

Амурская область завоевала 10 медалей. Золото взяли Семен Караулов, Дмитрий Мальцев, Илья Яковлев и Тимофей Плотников. Серебряные медали у Леонида Горопашного и Матвея Плотникова. Обладатели бронзы – Артем Мишкуров, Вадим Клаус, Ярослав Дробитько и Никита Бадиров, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

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#Китай #спорт

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Александр Авдеев