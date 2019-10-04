Благовещенцы стали чаще покупать жилье в отдаленных районах города и больше доверять агентствам

Благовещенские риэлторы отмечают сезонный рост активности на рынке недвижимости. Так обычно и бывает осенью, но в этот раз есть и другие объяснения.

Рост активности – из-за ипотеки

- За последние пару месяцев банки несколько раз снижали ипотечные ставки, - комментирует генеральный директор компании «Раритет» Надежда Базильчук. – Как только ставки стали доступнее, люди начали активнее интересоваться ипотекой.

Вместе с тем, отмечает Надежда, многие сбиты с толку новостью про дальневосточную ипотеку под 2% - люди не понимают, что она будет доступна только для определенной категории граждан, а не для всех.



Те, кто понимает, что в ближайшее время возможен рост цен на недвижимость (тут и переход на эскроу-счета скажется, и рост спроса в связи с ипотекой под 2%), стараются решить свой жилищный вопрос уже сейчас.

Изменение структуры спроса

- К сожалению, доходы населения не успели вырасти так, как цены на жилье, - констатирует директор «Амурской Риэлторской Компании» Евгения Скрынник. – Если раньше на 3,5-3,6 миллиона рублей можно было купить в Благовещенске двухкомнатную квартиру в новом доме, то сейчас, имея на руках эту же сумму, можно рассчитывать на однокомнатную в новом доме. Ну или на не слишком новую двухкомнатную, небольшой площади в отдаленном районе.

Поэтому, отмечает Евгения, сейчас интерес покупателей направлен в сторону села Чигири, микрорайона Тепличный – здесь идет активная застройка, и цены ниже, чем на новостройки в центральной части города.

Клиенты выбирают сервис

Отмечают специалисты и рост доверия клиентов к агентствам недвижимости.

- Если раньше очень часто люди кидали трубки, едва услышав слова «агентство» и «риэлтор», то сейчас все больше клиентов приходят в офис сами, - отмечает Надежда Базильчук. – Люди стали больше ценить свое время. Еще с год назад клиенты, даже заключив договор с агентством, тратили свое время (сами больше звонили, бегали по инстанциям). Теперь же они понимают, что современное агентство недвижимости – это как многофункциональный центр. Здесь тебе по принципу одного окна и заявку на ипотеку в банк подадут (подобрав выгодную ставку), и подборку квартиры сделают, и с документами помогут.

Главное – выбрать правильное агентство. Ведь есть фирмы, безответственно относящиеся к своей профессиональной деятельности. А есть компании, которые проводят сделки не только быстро и выгодно для клиента, но и, в первую очередь, безопасно.