Единственный на Дальнем Востоке лигр переехал в Приморский сафари-парк

Лигра по кличке Благ перевезли в Приморский сафари-парк, сообщается на сайте парка. Лигр — это гибрид льва-самца и тигра-самки. Всего в мире насчитывается около двадцати таких животных.

Один из четырех содержащихся в зоопарках России лигр — семилетний лигр-самец Благ — обитает на Дальнем Востоке. 1 октября его перевезли из мини-зоопарка при кафе «Дикая орхидея» рядом с трассой Владивосток – Находка в Приморский сафари-парк.

«Мы договорились с владельцем кафе. Нашли хорошее решение, чтобы всем было хорошо, лигру в первую очередь», — сказал директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев в интервью ИА PrimaMedia.

Мезенцев также отметил, что ему поступали сообщения о неподходящих для лигра условиях содержания в мини-зоопарке. В сафари-парке для Блага отведено прогулочное место площадью 72 квадратных метра. Планируется и создание большого парка, эксклюзивного для этого хищника.

Уникальная особенность лигров как гибридов — способность самок давать потомство. Лигры выглядят как львы с размытыми полосами и по размерам, как и тигры, превосходят львов.

Приморский сафари-парк — один из проектов ООО «Амурский тигр», который также возглавляет Мезенцев. Работает он с 2007 года и, как отмечается на сайте, построен на средства от продажи билетов.

Именно в Приморском сафари-парке разворачивалась история дружбы тигра Амура и козла Тимура, широко освещавшаяся российскими СМИ.