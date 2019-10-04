Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:30 0

Амурчанин-инвалид смог получить льготное лекарство с помощью прокуратуры

Амурчанин-инвалид смог получить льготное лекарство с помощью прокуратуры
Фото: prolgoty.com

Прокуратура Благовещенска по обращению инвалида третьей группы провела проверку исполнения законодательства об основах охраны здоровья граждан. Горожанин не смог получить положенное ему льготное лекарство. Вмешаться в ситуацию пришлось прокуратуре.

Установлено, что мужчина страдает заболеванием, поражающим нервную систему, и состоит на диспансерном учете государственного бюджетного учреждения здравоохранения. По медицинским и жизненным показателям мужчине лечащим врачом назначен препарат, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств и предоставляется бесплатно.

В нарушение требований закона, министерство здравоохранения области отказало горожанину в предоставлении препарата, сославшись на его отсутствие.

По результатам проверки прокурор Благовещенска в интересах заявителя обратился в суд, потребовав предоставить лекарственный препарат в необходимом количестве в соответствии с медицинскими показаниями. В итоге мужчина получил лекарство, сообщает генпрокуратура.

Просмотров всего: 59

#закон #здоровье

распечатать


Общество 1

В Белогорском районе предприниматель продавала просрочку
Общество 3

Благовещенец, накопивший долг за ЖКУ, чуть не лишился «инфинити»
Общество 29

Бесплатное питание в амурских школах кардинально изменило рацион (видео)
Происшествия 5

На благовещенском перекрестке, где погибла девочка, нанесли диагональную разметку
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь