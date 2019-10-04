Амурчанин-инвалид смог получить льготное лекарство с помощью прокуратуры

Прокуратура Благовещенска по обращению инвалида третьей группы провела проверку исполнения законодательства об основах охраны здоровья граждан. Горожанин не смог получить положенное ему льготное лекарство. Вмешаться в ситуацию пришлось прокуратуре.

Установлено, что мужчина страдает заболеванием, поражающим нервную систему, и состоит на диспансерном учете государственного бюджетного учреждения здравоохранения. По медицинским и жизненным показателям мужчине лечащим врачом назначен препарат, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств и предоставляется бесплатно.

В нарушение требований закона, министерство здравоохранения области отказало горожанину в предоставлении препарата, сославшись на его отсутствие.

По результатам проверки прокурор Благовещенска в интересах заявителя обратился в суд, потребовав предоставить лекарственный препарат в необходимом количестве в соответствии с медицинскими показаниями. В итоге мужчина получил лекарство, сообщает генпрокуратура.