Благовещенцам покажут быт казаков, эвенков и жителей «русского Харбина»

В субботу, 5 октября, в 12:00 состоится экскурсия в рамках проекта городского управления культуры «Народный экскурсовод». Благовещенцев приглашают в научный музей Амурского государственного университета. Экспозиция состоит из 4 залов, где хранится около 10 000 единиц экспонатов.

В зале «Археология и этнография Амурской области» экскурсанты лучше узнают жизнь амурских эвенков. Старинные книги, иконы, а также одну из богатейших коллекций бронзового литья можно посмотреть в зале «Русские на Амуре в 17 веке. История православия».

Как выглядел домашний интерьер 100-летней давности, покажут в зале «Приамурье в XIX – начале XX века». Отдельная экспозиция посвящена «Русский Харбину».

Запись на экскурсию по телефону: 8-924-671-07-60. Адрес: АмГУ, Игнатьевское шоссе, 27, корпус 7, аудитории № 103, 412.