Амурчанка применила насилие к судебному приставу

Амурчанка понесет наказание за применение насилия к судебному приставу. Должница не захотела пускать пристава в свою квартиру и силой вытолкала ее в подъезд. В отношении нарушительницы составили протокол.

По информации управления ФССП по Амурской области, на исполнении в отделе судебных приставов по Бурейскому району находится исполнительное производство в отношении амурчанки о взыскании задолженности по кредитным платежам в размере более 65 тысяч рублей. Во время проведения рейдового мероприятия по взысканию задолженности в пользу кредитных организаций пристав приехала к месту жительства должницы. Сотрудница планировала установить ее имущественное положение.

Но во время визита амурчанка воспрепятствовала законной деятельности судебного пристава-исполнителя. Женщина не впустила её для осмотра имущества в квартиру, более того, применила физическую силу, вытолкав сотрудника службы на лестничную площадку, чтобы закрыть входную дверь.

В отношении нарушительницы судебным приставом по ОУПДС был составлен протокол по статье 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов). При этом судебным приставом-исполнителем был подан рапорт начальнику отдела о том, что в отношении нее были произведены противоправные действия со стороны должника, несущие уголовно-правовой характер.

По данному рапорту дознавателем отдела проведена доследственная проверка, в результате которой были выявлены признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Материалы дела переданы в следственные органы для принятия законного решения. В случае признания женщины виновной ей грозит наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.