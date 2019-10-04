Свободненский район опередил всех по сбору урожая овощей

В хозяйствах Приамурья активно идёт сбор урожая овощей. Раньше всех уборку завершит Свободненский район. Всего овощи убирают почти на 243 гектарах амурских полей из запланированных 480. В день аграрии получают около 690 тонн овощей.

Свободненский район почти на 100 % выполнил план по сбору овощного урожая. Здесь обработано около 99 гектаров земли из необходимых 100, с которых вышло около 200 центнеров овощей с гектара. Следом идёт Тамбовский район, который выполнил чуть больше половины от общего плана, завершив работы на 12 гектарах из 20, с каждого из которых получено 57 центнеров урожая. Далее — Серышевский район, где обработано около 3 гектаров полей из почти 5 запланированных. С каждого гектара аграрии получают около 54,5 центнера овощей.

Первый по сбору капусты Свободненский район, где работы охватили 2,5 гектара земли из 3 запланированных. С одного гектара здесь собирают 124 центнера урожая. Всего в регионе капусту убрали почти с 40 гектаров полей из планируемых 164 гектаров.

Уборка свёклы завершилась сразу в двух районах области: Свободненском и Белогорском. В первом хозяйстве обработали 24 гектара полей, с каждого собрав более 93 центнеров свёклы. Во втором районе аграрии обработали менее 1 гектара земли, получив более 57 центнеров урожая. В области свёклу собрали с 77 гектаров из 102.

Морковь пока убрали в Свободненском и Ивановском районах. В первом обработано 35 гектаров земли, с каждого из которых получено почти 80 центнеров урожая. В другом районе аграрии обработали 1,30 гектара полей, с которого собрали 68,5 центнера моркови. Всего морковь в регионе высадили на 121 гектаре полей. Из них убрано 76 гектаров.

Урожай картофеля собрали в Бурейском, Ромненском, Свободненском и Серышевском районах. В Бурейском районе уборка картофеля завершилась на 17 гектарах, с каждого получено более 138 центнеров урожая. В Ромненском районе убрано 5 гектаров, с каждого собрано 28 центнеров картофеля. В Свободненском районе аграрии обработали 100 гектаров картофельных полей, собрав с них по 82 центнера с гектара. В Серышевском районе хозяйства убрали 17 гектаров, с каждого из которых собрали 75 центнеров урожая. Картофель в области должны убрать более чем с 1,5 тысячи гектаров полей. Из них обработано более тысячи гектаров.

Ежегодно Приамурье занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе по производству сельскохозяйственной продукции. В области сосредоточено более 62 % всех посевных площадей в ДФО и более 32 % производимой сельхозпродукции. Также регион является лидером по производству сои во всей стране. В 2017 году Приамурье вошло в число субъектов России с высокими темпами роста производства сельхозпродукции, став четвертым в рейтинге и заняв второе место в рейтинге по производству продукции растениеводства.

Губернатор Приамурья Василий Орлов в своём докладе при подведении итогов работы за год отметил, что объём производства в хозяйствах региона составил 44,5 миллиарда рублей. Он поставил задачу перед амурскими аграриями модернизировать сельхозпроизводства.

Правительство области планирует предоставить государственную поддержку в приобретении ежегодно 500 тракторов и 350 зерноуборочных комбайнов, сообщает областное правительство.