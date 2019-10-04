Как после Чернобыля: амурчане-подтопленцы рассказали, почему не хотят возвращаться домой (видео)

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Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил пункт долгосрочного пребывания в Благовещенске, где разместились люди, пострадавшие от наводнения. Глава региона поговорил с подтопленцами, узнал об условиях, в которых они проживают с первых уст и разъяснил амурчанам о выплатах, на которые они могут рассчитывать. Утратившим жилье в результате наводнения будут выдавать сертификаты на покупку нового жилья.

В Благовещенске пункт длительного пребывания разместился в общежитии лыжной базы «Россия» в Моховой Пади. В одной из комнат поселилась семь с двумя детьми из села Богословка Мазановского района. В пункте они проживают с 26 августа.

«Уже 2 месяц пошел, как мы здесь. Нормально живется: комнатка уютная, теплая. Я здесь работаю, муж тоже на работу устроился. Дочка скоро в сад пойдет, сын с лагеря «Океан» недавно вернулся, в школу ходит. По дому, конечно, скучаем, а как по нему не скучать? Все свое, родное, больше 30 лет там прожили», – делится Елена Белоносова.

Женщина вспоминает, вода затопила дом по крышу. «Ездили на обследование нашего дома, там и полы вывернуты, и печка на бок завалилась, забора нет, дров нет, крыльцо вообще где-то в стороне от дома, конечно это домом уже не назвать. У нас в деревне почти все дома признаны аварийными и не пригодными для жилья. Восстанавливать смысла нет –в следующий раз вода придет, и будут еще хуже последствия. У нас каждые 3 года вода. В 10, 13, 16 потонули, в этом году конкретно утонули. Ни одного клочка земли не было сухого», – рассказывает амурчанка.

По информации амурского правительства, в амурской области больше 300 домов признаны аварийными и не пригодными для жилья. Выплаты за утраченное имущество будут предоставляться исходя из средней стоимости квадратного метра по региону умноженное на социальную норму, в зависимости от количества проживающих, но не более площади утраченного жилья.

«Этих средств, на мой взгляд, достаточно, чтобы купить жилье на территории Амурской области неплохого качества. Оно точно будет лучше качеством чем то жилье, которое было. Мы проанализировали и направили в минстрой России перечень объектов, которые необходимо восстанавливать и из которых необходимо переселять людей. В ближайшее время будет определен размер выплат. Мы четко понимаем, какие люди и в каком размере должны эти выплаты получить. Как только мы получим федеральные деньги, они максимально быстро будут людям выданы. Мы пойдем не через строительство нового жилья, а через сертификаты. То есть граждане смогут на эти сертификаты купить жилье на всей территории Амурской области там, где они захотят», – рассказал Василий Орлов.

Если жилье признано пригодным для проживания, но там требуется ремонт, то подтопленцы получат по 6 тысяч рублей на один квадратный метр.

Семья Елены планирует поселиться недалеко от Благовещенска. На сертификат, который будет выделен за утрату жилья, амурчане хотят купить дом на земле. «Мы туда не вернемся, мы хотим либо в Благовещенский район, рядом с городом, желательно в сельской местности. Мы привыкли на земле, мы привыкли к огороду. Вот для нас сейчас дико, что мы сейчас идем в магазин и покупаем картошку, раньше то мы сами продавали», – смеется Елена.

В соседней комнате проживает Татьяна Пышкина из села Угловое Мазановского района. Женщина рассказывает, что понесла огромный финансовый ущерб во время наводнения.

«У меня бройлеры были, 3 холодильник, ларь морозильный полный мяса пропал, бытовая техника вся новая, кухонный гарнитур. Все это пропало. Я выехала с одними документами, но я особо не унываю. Лишь бы не умереть, а так вещи они ничего не стоят. Нас в автобус посадили, мы только отъехали, и я смотрю – вода пошла. Потом спасатели сказали, что в селе вода поднялась на 9 метров. У дом вместе с крышей утонул. Я там потом уже была, как после чернобыля, страшно смотреть. Во двор затянуло чужую баню, вынесло все заборы. В огороде все, что я насадила в мае, все снесло. Ощущение, что дорога вместо огорода. В самом доме ил, страшный запах. Там же и кладбище размыло, так что там ловить нечего абсолютно», – поделилась Татьяна.

Она добавляет, что многие во время наводнения не хотели уезжать из села даже под угрозой затопления. Сейчас некоторые из сельчан также не планируют покидать территорию, на которую регулярно заходит большая вода.

«Кто более помоложе, до 45 лет, те хотят уехать. Кто постарше, приросли корнями и сидят. Не понимают, что там больше ничего быть не может, там почти каждый год такая история. Мы же за 3 дня до наводнения укрепляли дамбы день и ночь, но все равно не помогло. Рано или поздно смоет все. Стариков не переубедить, боятся. Там сейчас несколько лет огороды не посадишь, если все всю эту грязь протащило, там же отравление пойдет. Скот потонул, лошади, коровы, чушки. Кругом дикие звери, медведи по сопкам ходят. Там опасно просто жить, но люди не понимают», – считает амурчанка.

«Те граждане, которые не хотят переезжать, они могут оставаться там, где они жили, но при этом, в правилах очень важный пункт есть. В нем котором, что выплата предоставляется лишь один раз. У нас, к сожалению, есть случаи, когда люди уже ранее получали выплаты после наводнения 2013 года, этими деньгами распоряжались по собственному усмотрению и оставались жить в том жилье, которое уже было признано один раз аварийным, утраченным фактически. Поэтому такие граждане выплаты не получат. Считаю, что это правильно. Если бы эта норма не была прописана, то очень большое количество людей осталось бы жить в территориях опасных для жизни. Здесь даже не вопрос денег, а безопасности», – пояснил Василий Орлов.

У Василия Орлова не возникло нареканий к организации пункта долгосрочного пребывания. «Считаю, что размещение граждан организовано хорошо, жалоб от людей не было. На сегодняшний день у нас развернуто 3 пункта долгосрочного пребывания. Два из них – Благовещенск, Моховая Падь, третий – это Новобурейский. Общая мощность по этим пунктам – 150 койко-мест. Еще достаточно много свободных помещений. Считаю, что это мы сделали не зря, потому что как-то только будет снижаться температура, думаю, что еще появятся желающие, чтобы переехать в пункты долгосрочного пребывания», – рассказал губернатор.

На следующей неделе глава региона посетит Мазановский и Селемджинский районы. Там он проинспектирует ремонтные работы печей – отремонтировано было больше 100 печей. Амурское правительство также проверит, как идут работы по ремонту образовательных организаций. «Норская школа начала работать. о школе в Угловом надо убедиться насколько долго эти работы еще будут идти», – подытожил губернатор.