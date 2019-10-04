Амурский центр поддержки одаренных детей презентовали министру просвещения России

Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева и руководитель амурского центра выявления и поддержки одаренных детей приняли участие во всероссийском совещании под руководством министра просвещения РФ Ольги Васильевой. Мероприятие собрало представителей из 16 регионов.

Тема встречи – реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и, в частности, создание центров для одаренных детей. Представители Приамурья презентовали Ольге Васильевой концепцию центра «Вега», который создается на базе детского лагеря «Колосок», а также сообщили о ходе работ, которые проходят там сегодня.

Как было отмечено, в ЦВПОД с детьми будут работать по трем направлениям: «Наука», «Искусство» и «Спорт». Занятия со школьниками уже начались. 6 октября в центре завершится первая смена по направлению «Искусство», которая объединила 60 юных амурчан. До конца года для одаренных детей запланировано шесть профильных смен, длительностью по 10 дней каждая и одна международная смена продолжительностью 21 день. Всего будет охвачено более 1 100 детей.

Вскоре школьники смогут осваивать указанные выше направления в новом здании с современными лабораториями и высокотехнологичным оборудованием, стоимостью 215 миллионов рублей. Работы по его созданию завершатся в ноябре.

Ольга Васильева высоко оценила значимость данного проекта и отметила, что он позволит выявить одаренных детей не только в центральных территориях, но поддержать талантливых детей из отдаленных поселений. По словам министра, работа с одаренными детьми требует особенного подхода, это необходимо учитывать. Кроме того, были даны рекомендации пересмотреть направление «Спорт», исходя из возможностей региона.