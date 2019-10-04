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сегодня, 18:25 0

На льду Амура состоится международный фестиваль автоспорта

На льду Амура состоится международный фестиваль автоспорта
Фото: amur.info

В Амурской области готовят новый спортивный проект. В феврале 2020 года на льду пограничной реки Амур проведут первый международный фестиваль автомобильного спорта.

«Предполагается, что автомобильное ралли пройдет на фарватере нашей общей реки со стороны Китая», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов на встрече с генеральным консулом КНР в Хабаровске Цуй Гоцзе. Как отметил губернатор Амурской области, с момента прошлой встречи, состоявшейся почти год назад, были достигнуты новые значительные результаты в сотрудничестве с провинцией Хэйлунцзян.

«31 мая этого года успешно проведена торжественная церемония стыковки российской и китайской частей основного моста с участием руководства правительств двух стран. Уверенно продвигается работа по проекту канатной дороги. Два инвестора плотно работают, и уже определена архитектурная концепция проекта, ведется проектирование и подготовительные работы», – перечислил Василий Орлов.

Стороны обсудили и вопросы наращивания поставок сельхозпродукции на китайский рынок. На Восточном экономическом форуме компании «Амурагроцентр» и COFCO Group подписали соглашение о сотрудничестве и поставках сои на сумму более 12 миллионов долларов. Это крупнейший контракт по сое. Более 30 тысяч тонн амурского зерна урожая 2019 года отправится в Китай.

«В Приамурье активно развивается сельское хозяйство, и мы видим большие перспективы в экспорте с Дальнего Востока и Амурской области в частности соевых бобов», – сказал Генеральный консул КНР в Хабаровске Цуй Гоцзе.

Одним из вопросов встречи стало развитие приграничного туризма. В текущем году Приамурье посетили 101 тысяча туристов, что на 14 % больше аналогичного периода прошлого, 2018 года. Значительные перспективы развития туризма в Амурской области и провинции Хэйлунцзян отметил и генконсул.

Как сообщает правительство Амурской области, все эти сферы деятельности важны с точки зрения стратегического развития отношений между Амурской областью и провинциями КНР. В завершении встречи глава области поблагодарил генерального консула за лекцию, проведенную для студентов Благовещенского педуниверситета, которая была посвящена 70-летию образования КНР и 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и КНР.

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#Китай #областная власть

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