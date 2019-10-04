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4октября
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сегодня, 17:53 1

В Свободном грузовик сломал новые бордюры (видео)

В Свободном грузовик сломал новые бордюры (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» на условиях анонимности обратился житель дома 51 на улице Загородной в городе Свободном. Мужчина рассказал о недавнем происшествии возле дома: собственник одной из квартир, сев за руль грузовика, намеренно сломал только что установленные бордюрные камни.

«Вчера вечером бордюры были установлены, и залит бетон, чтобы они держались. Сегодня ведется отсыпка песчано-гравийной смесью. А собственник с утра [4 октября] выезжал из гаража и намеренно сломал эти бордюры. Вызывали ГИБДД, естественно, составляли протокол о том, что совершено ДТП, участник которого скрылся», – сообщил амурчанин, добавив, что предстоит судебное разбирательство.

Мужчина объяснил, что в их доме 27 квартир, и большинство жильцов решили установить в этом месте бордюрные камни, чтобы исключить возможность проезда автотранспорта в целях удобства и безопасности людей. Это не устроило одного из собственников, который предпринял радикальные шаги.

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#происшествия #Свободный #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    24 секунды назад

    Не, ну наообще под воротами бордюры поставить. КАК ему еще выезжать?

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