Пресс-секретарь Юлии Началовой снялась в фильме про певицу

Пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева считала Началову своей сестричкой, женщины были близкими подругами. Исаева участвовала в организации похорон Юлии и до сих пор остается другом семьи Началовой.

Стало известно, что в многосерийной драме Первого канала она играет камео. И для многих ее появление стало шоком. Исаева в ленте о Началовой предстанет пресс-секретарем, то есть выступит в привычном для себя амплуа. Несколько сцен с ее участием были на днях отсняты в одном московском дворе, и соседи видели, как Анна отлично справлялась со съемочным процессом.

Известно, что Началову в картине сыграет актриса Марина Орлова. А футболиста Евгения Алдонина, который был вторым мужем исполнительницы, воплотит Алексей Гаврилов (Леман).

Интересно, что реальный Евгений Алдонин не в курсе происходящего. «Никто со мной не встречался, не советовался. Я не имею никакого отношения к этому фильму, моего мнения никто не спрашивал», – цитирует «Дни.ру» футболиста.

Для наибольшей достоверности в ленте используются личные вещи и платья Началовой. А часть сцен воссоздана по имеющимся у Исаевой фотографиям и видеороликам.