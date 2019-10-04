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сегодня, 17:42 0

Пресс-секретарь Юлии Началовой снялась в фильме про певицу

Пресс-секретарь Юлии Началовой снялась в фильме про певицу
Фото: https://www.instagram.com/isaeva.anya/

Первый канал активно снимает биографический сериал о певице Юлии Началовой. Съемки проходят в строжайшей секретности. Но случайно стало известно, что помощница Юлии Началовой снимается в картине, хотя изначально была против сериала.

Пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева считала Началову своей сестричкой, женщины были близкими подругами. Исаева участвовала в организации похорон Юлии и до сих пор остается другом семьи Началовой.

Стало известно, что в многосерийной драме Первого канала она играет камео. И для многих ее появление стало шоком. Исаева в ленте о Началовой предстанет пресс-секретарем, то есть выступит в привычном для себя амплуа. Несколько сцен с ее участием были на днях отсняты в одном московском дворе, и соседи видели, как Анна отлично справлялась со съемочным процессом.

Известно, что Началову в картине сыграет актриса Марина Орлова. А футболиста Евгения Алдонина, который был вторым мужем исполнительницы, воплотит Алексей Гаврилов (Леман).

Интересно, что реальный Евгений Алдонин не в курсе происходящего. «Никто со мной не встречался, не советовался. Я не имею никакого отношения к этому фильму, моего мнения никто не спрашивал», – цитирует «Дни.ру» футболиста.

Для наибольшей достоверности в ленте используются личные вещи и платья Началовой. А часть сцен воссоздана по имеющимся у Исаевой фотографиям и видеороликам.

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#кино #шоу-бизнес

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