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сегодня, 17:59 0

Зампредседателя правительства РФ поручил проверить в Приамурье лесозаготовителя

В Магдагачинском районе госинспекторы амурского управления Россельхознадзора провели внеплановую проверку компании «Эльмира», которая осуществляет лесозаготовительную и лесоперерабатывающую деятельность. Проверка проводилась по поручению заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева.

В результате проверки, которая была проведена в июле 2019 года, были выявлены нарушения статей 10.1 и 10.3 КоАП РФ, в частности захламление территории. Также был обнаружен карантинный организм – малый черный еловый усач рода Monochamus.

Юридическому лицу было выдано предписание устранить нарушения: очистить места хранения лесоматериалов круглых и пиломатериалов хвойных пород и провести борьбу с карантинными вредителями.

В сентябре 2019 года была проведена повторная внеплановая проверка. В ее ходе выяснилось, что предписание компания исполнила. Была проведена очистка территории по переработке и хранению лесоматериалов от коры, щепы и других древесных отходов, лесоматериалы уложены в штабеля, оборудованные подштабельным основанием из бревен- подкладок, проведена борьба с карантинными организмами путем обеззараживания. Последнее подтверждается актом обеззараживания, сообщает пресс-служба амурского Россельхознадзора.

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