В Благовещенске обновится более 27 километров тротуаров

В Благовещенске меняют тротуары. Ремонт ведут более чем на 40 участках. Всего в столице Амурской области построят более 27 километров новых тротуаров.

Ремонт ведут на набережной реки Амур, в общественных и дворовых территориях.

Тротуарной плиткой укладывают пешеходные зоны в центральных и отдаленных районах Благовещенска. Уже обновлены тротуары на участках на улицах Амурской, Островского, Перспективной, Красноармейской и другим. Например, на Богдана Хмельницкого работы охватывают 10 кварталов, от Зейской до Пролетарской. Всего же благоустроят около 60 городских кварталов.

Более 13 тысяч квадратных метров тротуарной плитки уложено по улицам Лазо между Амурской и Горького, Комсомольской от Ленина до Зейской и на участках улицы Театральной между Октябрьской и Вокзальной.

Оборудуют тротуары и вблизи социально значимых объектов. Комфортные пешеходные дорожки появились у школы № 10, в районе Амурской областной детской клинической больницы, детского сада № 14, молодежной библиотеки имени Чехова, дома ветеранов и других.

Как сообщает администрация Благовещенска, все работы завершатся до конца октября.