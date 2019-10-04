Прием заявок от вокальных ансамблей на участие в фестивале «Детство на Амуре» продлен

Фото: архив Амур.инфо

Оргкомитет VI Международного фестиваля «Детство на Амуре» решил до 10 октября продлить прием заявок от вокальных коллективов. Поучаствовать в одном из пяти конкурсов фестиваля могут ансамбли численностью до 10 человек.

Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Это не только возможность проявить свой талант перед московским жюри, но и стать лауреатами 1, 2, 3 степеней в номинации «Вокальные ансамбли». Помимо кубков и грамот победители получат единовременные стипендии в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

В номинации «Вокальные ансамбли» участвуют средняя возрастная группа (10–13 лет) и смешанная возрастная группа (14–16 лет).

Для участия в конкурсном отборе необходимо выслать на адрес электронной почты конкурса www.detstvonaamure@yandex.ru: заявку-анкету установленного образца; список участников коллектива с указанием их возраста; копии свидетельств о рождении участников коллектива, заявленных на участие в фестивале-конкурсе, конкурсные видеоматериалы; ссылку на размещенную в интернете видеозапись конкурсного выступления; согласие на обработку персональных данных.

Видеозапись конкурсного выступления должна быть размещена на видео сервисе YouTube.

Контактная информация: (4162) 52-42-70, 33-72-61, 33-13-11 – МБУДО «Центральная детская школа искусств».

Открытие фестиваля «Детство на Амуре» и конкурсные прослушивания участников пройдут 18-19 октября в Общественно-культурном центре. 20 октября на гала-концерте в большом зале ОКЦ в 16:00 назовут имена победителей, сообщает пресс-служба городского управления культуры.