Под чарами мошенника белогорец перевел на чужие счета более 400 тысяч рублей

В Белогорске зарегистрирован очередной факт мошенничества. После звонка от лжесотрудника банка житель Белогорска лишился крупной суммы. Мошенник смог уговорить амурчанина перевести ему более 400 тысяч рублей.

В дежурную часть МО МВД России «Белогорский» поступило заявление от горожанина по поводу хищения у него денежных средств. Предварительно установлено, что заявителю на телефон поступил звонок от мужчины. Он представился работником одного из банков и сообщил, что мошенники пытаются списать с банковского счета амурчанина денежные средства. Звонивший пояснил, что для предотвращения хищения владелец карты должен снять деньги и перевести их на номера счетов, которые он продиктует. Заявитель послушно выполнил все условия – снял деньги через банкомат и перевел на другие счета, обогатив таким образом мошенников более чем на 400 тысяч рублей.

После этого звонивший белогорцу мужчина перестал выходить на связь. Потерпевший написал заявление в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи159 УК РФ. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Управление МВД России по Амурской области в очередной раз напоминает владельцам банковских карт правила безопасности. Чтобы не потерять свои деньги, нельзя сообщать номера и пароли банковских карт, а также коды из СМС. Необходимо твердо знать, что настоящий работник банка не звонит клиенту и тем более, не расспрашивает его о наличии и объеме средств на счете, не выспрашивает другие персональные данные.

Очень важно помнить о том, что ни в коем случае нельзя выполнять действия под диктовку незнакомцев. Не следует реагировать на СМС. В случае сомнений нужно обратиться в свой банк – прийти в ближайшее отделение или позвонить на горячую линию, номер которой указан на обороте карты.

В случае несанкционированного снятия средств со счета необходимо сразу же позвонить в банк, чтобы заблокировать карту.

«Если вы стали жертвой мошенничества, независимо от суммы ущерба незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефонам 02 или 102, или на телефон доверия УМВД по номеру (4162) 59-40-59», – напоминают амурские полицейские.