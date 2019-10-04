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сегодня, 16:58 0

В Белогорском районе предприниматель продавала просрочку

В Белогорском районе предприниматель продавала просрочку
Фото: news.ykt.ru

Прокуратура Белогорского района провела проверку исполнения законодательства при реализации продовольственной продукции. Установлена, что в одном из магазинов торговали просрочкой. Продукты питания с истекшим сроком годности сняли с продажи только в день проведения проверки.

«Частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за данные нарушения, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. По результатам проверки прокурор Белогорского района возбудил дело об административном правонарушении», – сообщили в прокуратуре региона.

Арбитражный суд Амурской области с учетом позиции работника прокуратуры, признал индивидуального предпринимателя виновной в совершении правонарушения и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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#закон

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