Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:55 0

Приамурью предрекли место в тройке лидеров по росту экономики

Приамурью предрекли место в тройке лидеров по росту экономики
Фото: pixabay.com

Минэкономразвития определило экономические перспективы российских регионов на ближайшие пять лет. Стали известны лидеры и аутсайдеры по росту экономики. Согласно прогнозу, у Амурской области благоприятные перспективы.

Список регионов РФ с наилучшим прогнозом динамики роста валового регионального продукта приводит РБК. При этом указывается, что оцениваются среднегодовые темпы роста ВРП в 2020-2024 годах.

У регионов-лидеров экономического роста среднегодовой рост ВРП составит 4-8,8 %. Амурская область должна показать третий по стране результат – 6,1 %. Впереди только Чукотка – 8,8 % и Иркутская область – 8,7 %.

Инфографика: РБК

Отмечается, что рост в этих регионах будет связан с реализацией инвестиционных проектов (ввод новых производств, наращивание объемов производства) в лидирующих для этих территорий направлениях. Это добывающая промышленность (уголь, нефть, золото, алмазы), переработка добытого сырья (нефть, лес, золото), машиностроение, фармацевтика, химическое производство, торговля, строительство.

Главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич предположила, что прогноз, в частности, обусловлен строительством в Амурской области газоперерабатывающего завода, наращиванием добычи нефти и строительством газоперерабатывающего завода в Иркутской области, расширением золотодобычи на Чукотке и в Магаданской области.

Сахалинская область с населением 490 тысяч человек – единственный регион, в котором Минэкономразвития прогнозирует отрицательную динамику валового регионального продукта в течение всего прогнозного периода, то есть до 2024 года (минус 3,1 %). Как отмечает ведомство, это обусловлено сокращением объемов производства в нефтегазовом секторе на острове.

Инфографика: РБК

Просмотров всего: 103

#экономика

распечатать


Происшествия 1

В Свободном грузовик сломал новые бордюры (видео)
Происшествия

В ДТП в Ивановском районе погиб человек
Общество

Амурчане отправятся в экспедицию на горный хребет Эзоп
Экономика 2

Северный участок восточного ответвления «Силы Сибири» скоро будет готов к подаче газа
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь