Приамурью предрекли место в тройке лидеров по росту экономики

Минэкономразвития определило экономические перспективы российских регионов на ближайшие пять лет. Стали известны лидеры и аутсайдеры по росту экономики. Согласно прогнозу, у Амурской области благоприятные перспективы.

Список регионов РФ с наилучшим прогнозом динамики роста валового регионального продукта приводит РБК. При этом указывается, что оцениваются среднегодовые темпы роста ВРП в 2020-2024 годах.

У регионов-лидеров экономического роста среднегодовой рост ВРП составит 4-8,8 %. Амурская область должна показать третий по стране результат – 6,1 %. Впереди только Чукотка – 8,8 % и Иркутская область – 8,7 %.

Инфографика: РБК

Отмечается, что рост в этих регионах будет связан с реализацией инвестиционных проектов (ввод новых производств, наращивание объемов производства) в лидирующих для этих территорий направлениях. Это добывающая промышленность (уголь, нефть, золото, алмазы), переработка добытого сырья (нефть, лес, золото), машиностроение, фармацевтика, химическое производство, торговля, строительство.

Главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич предположила, что прогноз, в частности, обусловлен строительством в Амурской области газоперерабатывающего завода, наращиванием добычи нефти и строительством газоперерабатывающего завода в Иркутской области, расширением золотодобычи на Чукотке и в Магаданской области.

Сахалинская область с населением 490 тысяч человек – единственный регион, в котором Минэкономразвития прогнозирует отрицательную динамику валового регионального продукта в течение всего прогнозного периода, то есть до 2024 года (минус 3,1 %). Как отмечает ведомство, это обусловлено сокращением объемов производства в нефтегазовом секторе на острове.

Инфографика: РБК