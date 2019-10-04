В январе 2020 года в Благовещенске откроет двери новый детский сад

В микрорайоне Благовещенска почти на 90 % готов новый детский сад. Его за свой счет возводит строительная компания, а город потом выкупит уже готовое дошкольное учреждение.

Приобрести строящееся здание город сможет благодаря участию в национальном проекте «Демография». Стоимость объекта составляет 146,9 миллиона рублей.

Задача нацпроекта – содействие занятости женщин. Другим словами, чтобы молодые мамы могли выйти на работу, пока ребенку еще не исполнилось трех лет. А для этого должны быть созданы условия дошкольного образования – ясельные группы для маленьких благовещенцев.

«Очень хорошо, что в микрорайоне появится еще один детский сад, этот район активно застраивается, и данный объект здесь просто необходим. В этом году в городе уже было создано дополнительно 140 мест для деток в возрасте от года до трех лет. После сдачи этого детского сада для малышей ясельного возраста откроются еще три группы. Тем самым условия национального проекта мы выполняем полностью», — говорит мэр города Валентина Калита.

Дошкольное учреждение сейчас за свой счет строит АО «Строительная компания № 1». По словам исполнительного директора Константина Ельцова, готовность объекта составляет 87 процентов. Уже завершены все строительные работы, а также работы по устройству наружных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения. Произведен монтаж оконных блоков, дверей, радиаторов и теплого пола. Осталось выполнить благоустройство двора и чистовую отделку помещений.

«Со следующей недели мы начнем монтаж столового оборудования, затем будет произведена установка сантехники. На первом этаже расположатся группы для самых маленьких, будут оборудованы колясочные, комнаты для пеленания и переодевания малышей, широкие холлы», – пояснил Константин Юрьевич.

Сейчас на объекте осуществляется монтаж горок, качелей, каруселей. Всего на территории учреждения будет порядка 60 так называемых современных малых форм. На прогулочных площадках каждой группы также установят беседки. Сад оснастят видеонаблюдением по периметру и на входной группе.

Сто двадцать благовещенских малышей отправятся в новый детский сад в январе 2020 года, сообщает пресс-служба городской администрации.