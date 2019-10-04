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Ксения Собчак беременна

Ксения Собчак беременна
Фото: instagram.com/xenia_sobchak/?hl=ru

2 октября на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью Ксении с рэпером Гуфом. Телеведущая открыла не только многие тайны исполнителя, но и раскрыла свою. В один из моментов интервью юзеры увидели у Ксении округлившийся живот.

На интервью с Гуфом Ксения приехала в длинном платье свободного кроя, которое скрывало фигуру. О беременности ведущей слухи ходят давно, но звезда всячески их отрицает. Однако в одном из фрагментов интервью отчетливо видно ее интересное положение.

Живот Ксении Собчак показали с разных точек.

Судя по достаточно внушительным размерам живота, можно предположить, что Ксения находится примерно на 4 месяце беременности, сообщает Вimru.ru.

Это не первый ребенок Собчак. От предыдущего брака с Максимом Виторганом у нее есть сын. Платону сейчас два года. Ребенок проводит время преимущественно со своим отцом. В сентябре 2019 года Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова.

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#шоу-бизнес

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