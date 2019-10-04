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сегодня, 16:35 1

Благовещенка продает коллекцию коробков Благовещенской спичфабрики

Благовещенка продает коллекцию коробков Благовещенской спичфабрики
Фото: avito.ru

Жительница Благовещенска выставила на продажу необычный лот – 33 спичечных коробка. Они были произведены около 40 лет назад на благовещенской спичечной фабрике. Ее давно не существует, а память о производстве хранит название района – Спичфабрика.

У всех коробков разные этикетки. Большинство из них на спортивную тему и посвящены Олимпиаде-80. На других этикетках – реклама охранной сигнализации, напоминание «Берегите лес от пожаров!», прославление советских ракетчиков и артиллеристов, а также изображение силуэтов людей с поклажей в руках и подписью «Его квартиру охраняет милиция».

Как рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» продавец, все коробки неиспользованные. По словам Ольги, они достались ей в наследство от бабушки с дедушкой. «Они жили в поселке Магдагачи. Когда мы разбирали вещи в гараже, нашли целый ящик спичек. Раньше в условиях дефицита люди часто запасались продуктами и вещами. Вот и наши, видимо, запаслись, а воспользоваться так и не пришлось. За много лет часть спичек отсырела. Поэтому я выбрала те, что лучше всех сохранились, и выставила их на "Авито"», – говорит Ольга.

Разместив объявление, девушка не указала цену, за которую она готова расстаться с коллекцией. «Если честно, я готова бесплатно передать спички, но только тому человеку, которому они будут по-настоящему нужны», – объяснила Ольга. Если ценитель так и не найдется, коллекцию редких спичечных коробков девушка отдаст в музей.

Интересно, что другие владельцы спичек, выпущенных в советское время в Благовещенске, не столь бескорыстны. На том же сайте бесплатных объявлений на продажу выставлен 34-летний коробок за 50 тысяч рублей.

Другой благовещенец продает винтажные спички по 150 рублей за одну упаковку.

Спичечную фабрику в Благовещенске основали в 1899 году. Она была единственной на Дальнем Востоке. В настоящее время в цехах бывшей спичфабрики моют машины, собирают мебель, продают пиво, а в старинном подвале работала сауна. В советское время Благовещенская спичфабрика приносила хорошую прибыль. Девяностые годы фабрика не пережила.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Тундра

    Тундра
    24 минуты назад

    Спички упаковывали в коробки из тонкой фанеры, а не из картона. В коробке было 70 штук.

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